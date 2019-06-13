В Бурятии впервые испытали новое противодронное оружие

В Восточном военном округе впервые испытали новый комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель". Во время тренировки установка подавила систему навигации дрона на расстоянии в несколько десятков километров, сообщает Министерство обороны РФ.

Комплекс РЭБ "Житель" установлен на шасси бронетранспортера БТР-80. Электроника машины способна засечь и вывести из строя беспилотник на расстоянии до 120 километров. Однако это не единственная функция комплекса. Также он обнаруживает, подавляет станции спутниковой или сотовой связи в радиусе до 20 километров, и может применяться для защиты важных объектов от крылатых ракет.