Президент России встретился в Бишкеке с главами Киргизии и Индии

Владимир Путин прибыл в Бишкек. Здесь пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент России уже в аэропорту киргизской столицы встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Путин и Жээнбеков обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества России и Киргизии и предстоящий саммит ШОС, сообщает ТАСС. В Бишкеке Путин 13 июня встретился с премьер-министром Индии Нарендра Моди. Глава индийского правительства предложил Путину встретиться я японской Осаке на G20 в формате саммита Россия-Индия-Китай.

Путин пригласил Моди на Пятый Восточный экономический форум. Он пройдет с 4 по 6 сентября 2019 года во Владивостоке. В Бишкек прилетит и новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года. В нее вошли шесть государств — Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. 9 июня 2017 года полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества стали Индия и Пакистан.

Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) Китай рассматривается в качестве площадки, которая позволяет упростить международную торговлю, обеспечить ее свободу и защиту многосторонних механизмов взаимодействия, пояснил официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

За 18 лет существования ШОС ее члены реализовали целый ряд совместных проектов, в том числе в области энергетики, добывающей промышленности и транспорта. В 2018 году товарооборот Китая с государствами-членами объединения превысил 255 миллиарда долларов. Рост за год составил 17,2%, что на 7% больше, чем средняя динамика роста внешней торговли КНР в целом.