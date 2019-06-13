Кокорин и Мамаев все-таки поедут в колонию

Мосгорсуд вынес решение относительно апелляции футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина и Павла Мамаева из "Краснодара". Оба футболиста, а также другие фигуранты дела отправятся в колонию отбывать свои сроки наказания.

При этом отмечается, что приговор им немного изменен в части квалификации их действий, но ранее назначенные сроки остаются в силе. Таким образом, Кокорин вместе со своим братом Кириллом получили по 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий – по 1 году и 5 месяцам.

Примечательно, что сроки содержания под стражей фигурантов дела будут пересчитаны из расчета день за полтора, начиная с 10 октября 2018 года.

Напомним, что 8 октября прошлого года группа молодых людей была замечена в двух потасовках в центре Москвы, в результате чего сначала пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. А позже в одной из московских кофеен был избит чиновник Минпромторга Денис Пак вместе с генеральным директором государственного научного центра НАМИ Сергеем Гайсиным.