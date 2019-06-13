В Кремле проанализируют жесткость полицейских во время акции в защиту Голунова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о жалобах на необоснованную жесткость со стороны полицейских во время несанкционированной акции, прошедшей в Москве в среду.

"Нам известно, что действительно существуют жалобы на необоснованные, неспровоцированные проявления жесткости со стороны сотрудников органов правопорядка, мы читали сообщения об этом", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли дело журналиста Ивана Голунова о назревшей необходимости в реформе полицейской системы в РФ, Песков сказал, что Кремль исходит из того, что сегодня нет суждений о необходимости проведения реформ в органах внутренних дел, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, четыре человека остаются в полиции, на остальных задержанных составлены протоколы, они отпущены.

Московские власти заявили о намерении обратиться в прокуратуру, призвав не участвовать в несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова 12 июня.

В мэрии отметили, что накануне состоялась встреча представителей правительства Москвы с организаторами несанкционированного мероприятия "Свободу Ивану Голунову", организаторы были уведомлены об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия.

Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня.

Сам Голунов заявлял журналистам, что не собирается на несанкционированную акцию в его поддержку 12 июня. Издание "Медуза" также предложило воздержаться от участия в акции, не согласованной столичной мэрией.

Как сообщалось, Голунов был задержан 6 июня, но известно об этом стало на следующий день. В ГУВД Москвы заявляли, что во время досмотра у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

Между тем, в МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Журналист освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.