Сергей Зверев объяснил в "Прямом эфире", зачем ушел в монастырь

После интервью, в котором звездный стилист Сергей Зверев откровенно рассказал, почему не желает прощать своего приемного сына, Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.

Он хочет отмолить грехи перед семьей и доказать отцу: ради его прощения он готов на все.

Теперь воспитанный в роскоши сын стилиста не только молится за здоровье близких, но добровольно чистит картошку, помогает немощным и убирает за крупным рогатым скотом.

Настоятельница архиерейского подворья Борисоглебского монастыря, где приняли нового послушника, разрешила ему лишь на день отлучиться в Москву, чтобы Сергей принял участие в "Прямом эфире".

В студии Зверев-младший признался, каким шоком стало для него то интервью отца, и насколько обидно, что отец его не слышит.

Именно после того телеэфира Сергей отключил все телефоны и уехал "лечить душу".

Он рассказывает, что в церковь ходил и с отцом, но именно благодаря жене Юле, которую никак не желает принять знаменитый отец, Зверев-младший пришел к богу.

Юля, со своей стороны, недоумевает, почему Зверев-старший сочиняет про нее "небылицы", будто она наркоманка и алкоголичка?

Женщина уверяет, что с свекром она не знакома, и даже по телефону они ни разу не общались, а когда однажды договорились о встрече, то Зверев-старший (узнав, что там будет Юля), убежал "на своих каблуках куда подальше".

О каких фактах в своей биографии категорически не желает говорить жена Зверева-младшего? Действительно ли только после развода с ней сын сможет восстановить отношения с отцом? Почему не навещал его, когда Зверев-старший был в больнице?

Что говорит биологическая мать Сергея о желании сына уйти в монастырь и об обвинениях в свой адрес со стороны Зверева-старшего ? Решится ли Зверев-младший ради примирения с отцом на развод с женой? И почему в студии далеко не все верят в искренность слов и намерений Юлии?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".