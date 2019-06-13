Вмял легковушку в столб: появилось видео момента аварии с московским автобусом

В четверг, 13 июня, московский рейсовый автобус на улице адмирала Корнилова врезался в легковой автомобиль и вмял его в столб городского освещения.

Пострадали четыре человека, женщину, получившую травмы, эвакуировали санитарным вертолетом, остальных увезли на скорой.

От очевидцев ранее поступала информация о том, что виновником аварии стал водитель легковушки, совершивший перед автобусом внезапный маневр. Это мнение подтвердилось записью с камеры наблюдения.

Действительно, универсал опередил автобус, внезапно вырулил перед ним и допустил столкновение. Оба транспортных средства потеряли управление и врезались в столб.