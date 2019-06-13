Турецкий МИД раскритиковал письмо главы Пентагона

"Стиль письма Шанахана неприемлем". Турция уже купила российские зенитные ракетные комплексы С-400 и не откажется от своего решения. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, пишет агентство ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан написал министру обороны Хулуси Акару, что подготовка турецких пилотов прекращается. Им закрывают доступ на авиабазы во Флориде и Аризоне, аннулируют командировочные предписания. Следующую группу летчиков тоже не примут.

Глава турецкого военного ведомства считает, что решение Соединенных Штатов не соответствует духу союзничества, и пообещал подготовить ответ США.

Напомним, Штаты выступили против покупки Турцией ЗРК C-400 "Триумф" и пригрозили разорвать контракт на поставку Анкаре истребителей пятого поколения F-35. По мнению американцев, их техника не совместима с российской.