Хачанов зачехлил ракетку в Штутгарте

Первая ракетка России Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в немецком Штутгарте. В матче второго круга российский теннисист потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини.

Хачанов, посеянный на турнире под вторым номером, проиграл своему сопернику по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 4:6, 2:6 в пользу теннисиста с Апеннинского полуострова. На корте соперники провели 1 час 11 минут.

Хачанов покинул розыгрыш турнира, в то время как Берреттини завоевал путевку в 1/4 финала, где встретится с представителем США Денисом Кудлой.