Россия готова возобновить поставки газа на Украину по сниженной цене

Россия может вновь начать поставки газа на Украину по цене на четверть ниже нынешней.

Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировал министр энергетики России Александр Новак, выступая перед журналистами на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

При этом он подчеркнул, что Москва, Киев и Брюссель могут провести по второй половине сентября трехсторонние консультации по газовым вопросам.

В свою очередь Шефчович выразил надежду, что переговоры осенью будут конструктивными, и никому не придется собираться для новых раундов "ни в ноябре, ни в декабре". Заместитель главы ЕК надеется, что "Газпром" заключит с Киевом новый долгосрочный контракт на транзит газа.

В ответ российский министр энергетики отметил, что "Газпром" готов к таким переговорам, а также к продолжению поставок голубого топлива через Украину на действующих условиях.