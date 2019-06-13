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13 июня 201918:35

Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Роналду и Месси – вне тройки

EPA

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира по итогам исследования аналитического центра CIES Football Observatory. Его рыночная стоимость оценивается специалистами в 252 миллиона евро.

Следом за ним в рейтинге расположились нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах (219,6 млн евро) и Рахим Стерлинг (207,9). Форвард "Барселоны" Лионель Месси занял четвертое место. Его оценивают в 167,4 миллиона евро. Пятерку дорогих игроков замыкает Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" (159,4).

Также обращает на себя внимание соседство Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" (125,1) и Неймара из "ПСЖ" (124.7) – футболисты располагаются на 16 и 17 местах соответственно. А вот Криштиану Роналду располагается лишь на 20 строчке рейтинга с оценкой в 118,1 миллиона евро.

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