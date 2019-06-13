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Ситуация на Украине 53 минуты назад
Страдания за веру: школьницу не пустили на выпускной из-за церкви
"Ходишь к москалям — празднуй дома": ученицу украинской школы не пустили на выпускной, наказали так сказать за "неправильную" веру. А именно за приверженность к канонической украинской церкви. Ее одноклассники, их родители и педагоги — сторонники раскольников, устроили травлю.
Праздничное платье, прическа, макияж, табель с отличными оценками и мечта – поступить в медицинский. Лучшая ученица средней школы села Задубровка, но на всех фото с выпускного она одна. Одноклассники не захотели видеть ее на праздничном ужине из-за того, что девушка после раскола церкви на Украине не поменяла веру.
"В тот вечер совсем со мной не общались, не приглашали на фотографии. Все делали отдельно. Мои одноклассники не обсуждали со мной выпускной вечер, не сказали, где будут праздновать. Нам позвонила хозяйка ресторана и сказала, что на нас мест нет, а это фото было сделано просто для компромата, чтобы как-то оправдать", — поясняет выпускница.
Родители одноклассников увиливают: якобы, девушку на праздник не пустила мама. Сам же конфликт называют бытовым, а не религиозным. Якобы, мама Кристины оскорбляла других родителей.
"В данной ситуации, конечно, это не соответствует тем демократическим ценностям, которые декларирует украинское руководство, и уж, тем более, никак не соответствует европейским практикам. Хотя здесь можно сделать существенную оговорку. В современной Европе очень успешно защищают права сексуальных меньшинств, мусульман, разного рода религиозных меньшинств, но совершенно не отстаивают права христиан и людей, отстаивающих семейные ценности", — поясняет член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Религиозные споры на Украине, хоть и продолжаются локально, на государственном уровне плавно сходят на нет. Есть вопросы и посерьезнее. Самый горячий – Верховная рада. Новый президент решил ее распустить, но получил протест. И теперь, быть Раде или не быть, решает Конституционный суд Украины.
А в новую Раду уже есть кандидаты. От партии "Батькивщина" по мажоритарному округу баллотироваться будет певица Анастасия Приходько. Ранее она уже заявляла, что отказывается от музыкальной карьеры ради политики. Первые шаги в этом направлении уже есть – Анастасия выиграла суд у команды бывшего президента Петра Порошенко.
"Когда со своим адвокатом не только работаешь, но и отдыхаешь... Есть что обсудить... Иван Кличановский выиграл вместе со мной суд против команды П. Порошенко, где в судовом порядке мы должны получить 260 000 гривен", — написала она.
Эти деньги – компенсация за обман. Правда, только половина суммы, на которую изначально рассчитывала певица. Иск подавали на 500 тысяч гривен. Адвокату певицы удалось доказать, что ее обманом сняли в предвыборном ролике бывшего президента.
Певица утверждала, что с ней связался министр культуры Евгений Нищук и предложил сняться в социальном видео, однако позднее ее фразы были вмонтированы в ролик в поддержку Порошенко.
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