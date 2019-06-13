Трамп представил новый дизайн президентского самолета

Дональд Трамп представил новый дизайн борта номер один. Президентский лайнер будет окрашен в белый и темно-синий цвета с красной полосой посередине. Последние тридцать лет самолет был бело-голубым, передает телеканал "Россия 24".

В интервью телеканалу ABC Трамп заявил, что модель останется той же — Boeing-747, однако у нового самолета будет намного больше размах крыльев.

Сейчас президентский авиапарк состоит из двух лайнеров, которые впервые увидели небо еще в 1987 году во времена Рейгана. А новый борт будет построен только к 2024 году, после окончания Трампом этого президентского срока.

"Это новый Air Force One. Я делаю это для других президентов, не для себя", — сказал Трамп.