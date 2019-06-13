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13 июня 201920:45 Алексей Петров

Саммит ШОС в Бишкеке: страны, где живет половина планеты

Владимир Путин прибыл в Бишкек на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Основная тема переговоров — расширение торгово-экономических связей. О важности развития отношений с соседями президент в преддверии визита говорил в интервью телерадиокомпании "Мир". Глава государства в том числе, рассказал, что будет во взаимоотношениях с Украиной при новой власти и как Кремль относится к политическому противостоянию в Молдавии.

Символика ШОС на улицах Бишкека. В центре повсюду цветы. В международном аэропорту Манас участников саммита встречают с восточным гостеприимством. Около российского Ил-96 ковры. Президент Киргизии лично, по-хозяйски приветствует сначала делегацию и наконец своего коллегу, Владимира Путина. Девушки в национальных костюмах предлагают попробовать местные угощения из теста — боорсок. И тут же в аэропорту у Путина — обстоятельный разговор с президентом Киргизии.

"Очень рад снова увидеться с вами. Россия и Владимир Владимирович Путин — это самый верный и надежный друг Киргизстана", — сказал Сооронбай Жээнбеков, президент Киргизии.

"Внимание и интерес очень большой не только в странах участницах, но и во всем мире. В этом смысле, Бишкек стал в известной степени центром международной деятельности. Я хочу пожелать вам успеха", — ответил Путин.

"Вам спасибо большое, что поддержали в подготовке этого саммита", — откликнулся Жээнбеков.

Основные его мероприятия — завтра, а сегодня у лидеров стран ШОС двусторонние встречи и активные консультации делегаций. Настроение в кулуарах — оптимистичное ещё и потому что связи между Россией и Индией развиваются динамично.

Путин пригласил премьера Индии во Владивосток на Восточный экономический форум в качестве основного гостя. поздравил с победой его партии на выборах, переизбранием и не только.

"Вы награждены высшей государственной наградой Российской Федерации орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Я вас хочу еще раз тоже с этим поздравить, выразить надежду на то, что после вашего переизбрания наша работа по развитию двусторонних контактов, двусторонних отношений на пользу народу Индии и народам Российской Федерации будет продолжена", — подчеркнул Владимир Путин.

"Это высочайшая честь для меня. Я знаю, что это высшая государственная награда России. Надеюсь, что мы снова скоро встретимся в Японии. Там, я считаю, мы должны провести переговоры в формате Россия-Индия-Китай", — сообщил Нарендра Моди, премьер-министр Индии.

У России немало совместных проектов с Индией. В том числе АЭС Куданкулам.

"Первый и второй блок работают в режиме постоянной эксплуатации. Обсуждаем развитие дальнейшее нашего сотрудничества. Как известно, ждем конкретных предложений по новой площадке", — отметил Алексей Лихачев, генеральный директор "Росатома".

О развитии сотрудничества в рамках ШОС Путин много говорил в интервью телеканалу "Мир", особо подчеркнул развитие связей с Китаем, причём на фоне откровенной деградации отношений Москвы и Вашингтона. В России надеются на победу здравого смысла. Этот же тезис относится и к — Украине.

"Считаю, что это неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа, или по-другому, между двумя братскими народами. Как бы ни складывались наши отношения с элитами, с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставят прежде всего, ставили во всяком случае, прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом, от этого и такая любовь к Западу, я думаю, но новое-то руководство, надеюсь, лишено вот таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины вновь избранному президенту, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной, и не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем прежде всего в экономике и социальной сфере", — ответил президент России.

Полоса политический турбулентности — и в соседней с Украиной Молдавии. Ситуация, по словам Путина, показательна.

"Власть в Молдове, так же как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, которые подмяли под себя все государственные структуры. Всё абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и всё, что угодно. То есть заработали на народе молдавском деньги и пустили их для того, чтобы укреплять свое личное благополучие и рычаги влияния на государство. То, что сейчас сделано президентом Додоном и его недавними оппонентами по, так скажем условно, по прозападным партиям, все-таки это шаг в направлении строительства полноценного цивилизованного современного государства. Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона и его сегодняшних партнеров по коалиции, с тем чтобы они избавились в конце концов от этих, как бы так выразиться интеллигентно, ну, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть, и несмотря на какие-то возможные внутренние противоречия все-таки нашли бы в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа", — считает Путин.

У лидеров сегодня в Бишкеке не только официальная программа. В честь участников саммита ШОС — гала-концерт. Высокие гости занимают места.

На сцене — и классические произведения, и балет, и настоящий праздник культуры самых разных народов.

Александр Лукашенко — Белоруссия имеет статус страны наблюдателя в ШОС — немного задумчив. А вот председатель КНР явно наслаждается музыкальными номерами.

А уже завтра — насыщенная программа, где речь пойдёт о решении важнейших глобальных проблем.

В условиях, когда архитектура международных отношений проходит испытание на прочность, такой формат как ШОС приобретает особое значение. Он становится фактором сохранения баланса в мировой политике. Координация совместных действий — в числе основных тем саммита.

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