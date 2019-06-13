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В Оманском заливе атакованы танкеры 5 минут назад
Взрывы в Ормузском проливе: мир ждет война слов
ЧП в Оманском заливе, где утром были атакованы два нефтяных танкера, расследуется. Уже в ближайшие часы инцидент обсудят на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Все моряки, включая 11 россиян, спасены. На судах тушат пожар. И параллельно пытаются понять, кто это сделал? Американские СМИ долго не думали, сразу объявили, что все указывает на Иран. Хотя все замечают, что именно американские военные корабли первыми оказались у подбитых танкеров. Россия же, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призывает партнеров не делать скоропалительных выводов.
Два огромных танкера охвачены пламенем, столбы черного дыма видны за десятки километров в Оманском заливе неподалеку от берегов Ирана. Судно Kokuka Courageous, принадлежащее японской компании, перевозило метиловый спирт в Сингапур. Эвакуировать экипаж, 21 моряка, помогал американский эсминец Bainbridge, оказавшийся поблизости. Второе атакованное судно — танкер Front Altair. Он принадлежит норвежской компании и перевозил нефть на Тайвань. На борту было 23 человека, все эвакуированы иранской береговой охраной. Многонациональный экипаж — филиппинцы, 1 грузин, 11 россиян.
"Все спасенные были доставлены в город Джаск — портовый город на южном побережье Ирана, где находятся в безопасности. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Часть членов экипажа во главе с капитаном отправятся в Дубай для предоставления отчета руководству, остальные отправятся на Родину", — пояснил пресс-атташе посольства Российской Федерации в Исламской Республике Иран Андрей Ганенко.
Оба ЧП произошли утром 13 июня с разницей в час и почти в одном и том же месте — в 45 километрах от иранского побережья, что указывает на скоординированность атак. На японском судне могли сработать взрывные устройства, норвежский танкер, судя по характеру повреждений мог, налететь на мину либо был торпедирован.
Нападения на танкеры мгновенно привели к нервозности на мировых рынках. Нефть за несколько часов выросла сразу на 4%. Ведь все произошло в стратегически важном Оманском заливе. Его самая узкая часть Ормузский пролив — ключ к мировой энергетике. Треть всех глобальных нефтяных поставок и 80% азиатских проходит через эту узкую полоску воды шириной всего 54 километра.
Если вычесть территориальные воды ближайших государств Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Ирана остаются всего два транспортных коридора по 2-3 километра шириной. И здесь всегда столпотворение судов с самыми разными грузами. Кто стоит за атаками на танкеры — неизвестно, идет расследование. Но США хотя пока и на неофициальном уровне уже указывают пальцем на своего извечного врага — Иран.
"Сложно не делать поспешных выводов, но у этого инцидента есть очевидные признаки действий морского Корпуса стражей исламской революции. Это в их стиле, они способны на такие действия. Если не ошибаюсь, уже известно, что за последнюю атаку в ОАЭ ответственны именно они", — заявил военный аналитик Джон Кирби.
Кирби ошибается. Схожие нападения на четыре судна произошли в этом регионе месяц назад. Тогда США и Саудовская Аравия тоже сразу заподозрили Иран, но никаких доказательств так и не было представлено. Сообщалось лишь, что суда были атакованы либо минами, либо с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой.
"Мы наблюдаем в последнее время усиливающуюся кампанию политико-психологического и военного давления на Иран. Не хотелось бы, чтобы события, которые только что произошли, которые трагичны и которые встряхнули в том числе нефтяной мировой рынок, были бы спекулятивно использованы для дальнейшего нагнетания обстановки в анти-иранском ключе", — отметил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В любом случае Иран, к берегам которого накануне устремились два атомных американских авианосца, явно не заинтересован в нападении на суда и обострении ситуации. Тем более, когда в Тегеране на высшем уровне принимали премьера Японии.
"Атаки на танкеры, связанные с Японией, произошли, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводил встречу и обстоятельные и дружественные переговоры с аятоллой Али Хаменеи. Подозрительный — слишком мягкое слово для описания того, что, вероятно, произошло этим утром", — заметил министр иностранных дел Ирана в своем Twitter.
Абэ передал Хаменеи послание от Дональда Трампа, но верховный лидер Исламской Республики заявил, что считает президента США человеком, не заслуживающим ответного послания.
"Трамп не достоин того, чтобы мы обменивались с ним посланиями. Я не собираюсь отвечать ему ни сейчас, ни в будущем. Я не верю, что его намерения о начале переговоров искренни, думаю, он лгал, когда заявлял, что не стремится к смене режима в Иране", подчеркнул в ответном слове верховных лидер Ирана Али Хаменеи.
"Искренность очень редка среди американских чиновников", — добавил иранский лидер.
Иран уже под жесточайшими американскими санкциями. Но Трамп такие выпады в свой адрес без ответа явно не оставит. Мир ждет война слов. И в сложившейся ситуации это, пожалуй, будет самым-самым меньшим из зол.
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