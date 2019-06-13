Тема:
Джулиан Ассанж и WikiLeaks 31 минута назад
В ООН считают преследование основателя WikiLeaks психологической пыткой
Минюст США уже официально попросил Великобританию выдать Джулиана Ассанжа. Какие именно обвинения были перечислены в запросе об экстрадиции — неизвестно. В Вашингтоне едва успели подать документы. Начало слушаний назначено на пятницу. Защита скандально известного австралийца готова сделать все, чтобы не променять год английской тюрьмы на 175 лет американской.
После того, как глава британского МВД Саджид Джавид подписал официальный запрос об экстрадиции из США, Джулиан Ассанж должен вновь предстать перед магистратским судом Вестминстера, где на начальном этапе будет решаться его судьба.
В Соединенных Штатах его обвиняют в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, ему грозит там до 175 лет тюремного заключения.
Ассанж сейчас находится в лондонской тюрьме "Белмарш", где он отбывает годичный срок за нарушение условий залога. Это заведение отличается суровым режимом. Основателю WikiLeaks разрешены всего две встречи в месяц. Последним посетителем Ассанжа был его отец Джон Шиптон.
"Джулиан потерял около 10 кг, он находится под серьезным психологическим давлением, однако он полон решимости и силен духом, Джулиан продолжит сражаться. У него нет доступа к библиотеке и компьютеру, в таких условиях сложно невероятно сложно готовиться к судебному процессу", — сказал отец заключенного.
Теоретически, Ассанжа могли хотя бы выпустить из английской тюрьмы, после того, как он проведет там половину срока, но при действующем запросе на экстрадицию в США, шансы на это ничтожно малы. Юристы, представляющие интересы основателя WikiLeaks, утверждают, что британская судебная система сейчас находится под мощным давлением и не сможет противостоять его выдаче.
"У нас собрано большое количество документов, подтверждающих, что в США Ассанжу не гарантирован справедливый суд. Его там упрячут в тюрьму лет на сто, чтобы на свободу он уже точно никогда не вышел. И все из-за того, что этот опубликовал информацию, которая противоречит интересам Соединенных Штатов Америки", — говорит адвокат Ассанжа Кристоф Маршанд.
"Процесс обещает быть долгим, он растянется на годы, пока мы не пройдем все инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека. Я очень рассчитываю на то, что мы сможем привлечь широкое внимание общественности, потому что лично я уже потерял веру в то, что судебная система в этой стране действительно справедлива", — сказал главный редактор WikiLeaks Кристин Храффнсон.
Специальный докладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер считает преследование основателя WikiLeaks психологической пыткой, в которой участвуют власти Великобритании, США и Швеции. Кстати, шведский суд второй раз требовать экстрадиции Ассанжа так и не стал, уступив дорогу американским коллегам.
Ранее по теме
-
МВД Великобритании подписало запрос США об экстрадиции Ассанжа. Дело за судом8 часов назад
-
Джулиана Ассанжа в тюрьме навестил отец1 сутки назад
-
Минюст США официально попросил Британию выдать Ассанжа2 суток назад
-
В суде против Ассанжа будет свидетельствовать мошенник и педофил5 суток назад
-
Побритый и коммуникабельный: появилось первое видео Ассанжа в тюрьме5 суток назад
-
Слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США переносятся на 14 июня6 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Оманском заливе торпедированы два танкера
- Мошенник подсунул семье Алибасова не того кота
- Росреестр: на картах "Кыива" не будет
- Путин уволил генералов из-за дела Голунова
- Цапок "воскрес". Тайна видео раскрыта
Самое читаемое
-
53 ребенка умерли, поев плоды личи
- Чужие люди чудом спасли унесенного потоком ребенка. Видео
- Известного музыканта избили до комы
- Медбрат-убийца ставил опыты на пациентах
- Названы безобидные привычки, вызывающие рак
Телеканал "Россия"
-
"Крымский мост. Сделано с любовью"
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- "Движение вверх" выходит в прокат в Китае и Южной Корее
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
Вести.Экономика
-
Трамп призывает ФРС развязать валютную войну
- Рынок ждет более активного снижения ставки от Банка России
- Дефицит бюджета США в мае обновил абсолютный рекорд
- Рынок нефти: упадут ли цены до $40 за баррель?
- Топ-10 самых миролюбивых стран мира
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлен новый универсал BMW 3 Серии G21
- Марка Bentley представила "убийцу" Mercedes S-Класса
- Новый вид проверки: водителей заставят сдавать слюну
- Названы автомобили, которые доставляют больше удовольствия
- Новая Lada 4x4 появится позже, чем ожидалось!
Недвижимость
-
Ликбез: как прописаться на даче и оспорить кадастровую стоимость
- Срок отключения горячей воды хотят сократить
- Названы самые грязные и самые чистые регионы России
- Что даст отказ от счетчиков в новостройках
- Вице-мэр превратил квартиру в бордель
- Московские районы, где жилье продается быстрее всего
Вести.Медицина
-
Стало известно, почему здоровье рушится после 50 лет
- Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- «Вечный» канцероген обнаружен в продуктах питания
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Все очень плохо: новая опасность ультраобработанных продуктов
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
В Коммунарке открыли новый автомобильный и метротоннель
- В Филатовской больнице обновили хирургию и реанимацию
- Кадровый лифт для молодежи: стартовал конкурс "Профстажировки 2.0"
- Крупнейшие предприятия Москвы приглашают на экскурсии
- Последняя премьера сезона: в Большом - вечер одноактных балетов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Учёные рассказали о необычном источнике, который подпитывает магнитное поле Земли
- Раскрыт секрет смертельно опасных "невидимых" зубов рыбы-дракона
- Глобальное потепление сделает Сибирь почти курортом
- Cоздан теплоизолятор, вдохновлённый шерстью белого медведя
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео