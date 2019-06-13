Тема:

Джулиан Ассанж и WikiLeaks 31 минута назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
13 июня 201920:19 Александр Хабаров

В ООН считают преследование основателя WikiLeaks психологической пыткой

Минюст США уже официально попросил Великобританию выдать Джулиана Ассанжа. Какие именно обвинения были перечислены в запросе об экстрадиции — неизвестно. В Вашингтоне едва успели подать документы. Начало слушаний назначено на пятницу. Защита скандально известного австралийца готова сделать все, чтобы не променять год английской тюрьмы на 175 лет американской.

После того, как глава британского МВД Саджид Джавид подписал официальный запрос об экстрадиции из США, Джулиан Ассанж должен вновь предстать перед магистратским судом Вестминстера, где на начальном этапе будет решаться его судьба.

В Соединенных Штатах его обвиняют в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, ему грозит там до 175 лет тюремного заключения.
Ассанж сейчас находится в лондонской тюрьме "Белмарш", где он отбывает годичный срок за нарушение условий залога. Это заведение отличается суровым режимом. Основателю WikiLeaks разрешены всего две встречи в месяц. Последним посетителем Ассанжа был его отец Джон Шиптон.

"Джулиан потерял около 10 кг, он находится под серьезным психологическим давлением, однако он полон решимости и силен духом, Джулиан продолжит сражаться. У него нет доступа к библиотеке и компьютеру, в таких условиях сложно невероятно сложно готовиться к судебному процессу", — сказал отец заключенного.
Теоретически, Ассанжа могли хотя бы выпустить из английской тюрьмы, после того, как он проведет там половину срока, но при действующем запросе на экстрадицию в США, шансы на это ничтожно малы. Юристы, представляющие интересы основателя WikiLeaks, утверждают, что британская судебная система сейчас находится под мощным давлением и не сможет противостоять его выдаче.

"У нас собрано большое количество документов, подтверждающих, что в США Ассанжу не гарантирован справедливый суд. Его там упрячут в тюрьму лет на сто, чтобы на свободу он уже точно никогда не вышел. И все из-за того, что этот опубликовал информацию, которая противоречит интересам Соединенных Штатов Америки", — говорит адвокат Ассанжа Кристоф Маршанд.

"Процесс обещает быть долгим, он растянется на годы, пока мы не пройдем все инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека. Я очень рассчитываю на то, что мы сможем привлечь широкое внимание общественности, потому что лично я уже потерял веру в то, что судебная система в этой стране действительно справедлива", — сказал главный редактор WikiLeaks Кристин Храффнсон.

Специальный докладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер считает преследование основателя WikiLeaks психологической пыткой, в которой участвуют власти Великобритании, США и Швеции. Кстати, шведский суд второй раз требовать экстрадиции Ассанжа так и не стал, уступив дорогу американским коллегам.

Ранее по теме

Сейчас

18:00

Россия готова возобновить поставки газа на Украину по сниженной цене

17:20

Президент рассмотрит смягчение наказания за оборот наркотиков

17:02

Футболисты Кокорин и Мамаев поедут в колонию

16:50

На Ярославском направлении электричка сбила двоих мужчин

16:32

Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий

13:42

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

12:12

ФСБ накрыла под Калугой подпольную нарколабораторию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Кремле проанализируют жесткость полицейских во время акции в защиту Голунова

В Кремле проанализируют жесткость полицейских во время акции в защиту Голунова

2 часа назад
Россия готова возобновить поставки газа на Украину по сниженной цене

Россия готова возобновить поставки газа на Украину по сниженной цене

2 часа назад
Кокорин и Мамаев все-таки поедут в колонию

Кокорин и Мамаев все-таки поедут в колонию

3 часа назад
В ООН считают преследование основателя WikiLeaks психологической пыткой

В ООН считают преследование основателя WikiLeaks психологической пыткой

31 минута назад
Убийство в семье хоккеиста: сын экс-вратаря сборной России убил мать

Убийство в семье хоккеиста: сын экс-вратаря сборной России убил мать

1 час назад
Экс-ведущего MTV нашли в алкогольной коме на детской площадке

Экс-ведущего MTV нашли в алкогольной коме на детской площадке

2 часа назад
Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

6 часов назад
Пожар на танкерах произошел на фоне обострения отношений между Ираном и США

Пожар на танкерах произошел на фоне обострения отношений между Ираном и США

5 часов назад
Сергей Зверев объяснил в "Прямом эфире", зачем ушел в монастырь

Сергей Зверев объяснил в "Прямом эфире", зачем ушел в монастырь

2 часа назад
"Страшный и вопиющий" случай: детей лицея заставили писать слово, которого нет

"Страшный и вопиющий" случай: детей лицея заставили писать слово, которого нет

3 часа назад
Кот, да не тот: мошенник подсунул семье Алибасова за 800 тысяч псевдо-Чучу

Кот, да не тот: мошенник подсунул семье Алибасова за 800 тысяч псевдо-Чучу

6 часов назад
Установлена личность "воскресшего" Сергея Цапка

Установлена личность "воскресшего" Сергея Цапка

6 часов назад
Страдания за веру: школьницу не пустили на выпускной из-за церкви

Страдания за веру: школьницу не пустили на выпускной из-за церкви

52 минуты назад
Трамп представил новый дизайн президентского самолета

Трамп представил новый дизайн президентского самолета

1 час назад
Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Роналду и Месси – вне тройки

Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Роналду и Месси – вне тройки

2 часа назад
Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий

Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий

3 часа назад
На Ярославском направлении электричка сбила двоих мужчин

На Ярославском направлении электричка сбила двоих мужчин

3 часа назад
На высоте 103-го этажа: стеклянный пол аттракциона лопнул под ногами у туристов

На высоте 103-го этажа: стеклянный пол аттракциона лопнул под ногами у туристов

4 часа назад
У водителей потребуют сдавать слюну

У водителей потребуют сдавать слюну

4 часа назад
Медведев: лидерство России в космосе – вопрос национальной безопасности

Медведев: лидерство России в космосе – вопрос национальной безопасности

4 часа назад
Новая Lada 4x4 появится позже, чем ожидалось!

Новая Lada 4x4 появится позже, чем ожидалось!

5 часов назад
Не успела уколоться: на Бали от диабетической комы умерла 35-летняя россиянка

Не успела уколоться: на Бали от диабетической комы умерла 35-летняя россиянка

6 часов назад
В Лабытнанги коммунальщики "починили" крышу веревкой

В Лабытнанги коммунальщики "починили" крышу веревкой

6 часов назад
Давление давит и может перекрыть рекорд 1956 года

Давление давит и может перекрыть рекорд 1956 года

7 часов назад
В продажу поступит смартфон на "российском Linux"

В продажу поступит смартфон на "российском Linux"

7 часов назад
Дуров заявил, что кибератаки на Telegram велись из Китая

Дуров заявил, что кибератаки на Telegram велись из Китая

7 часов назад
Росреестр: на картах "Кыива" не будет

Росреестр: на картах "Кыива" не будет

7 часов назад
Официально представлен новый универсал BMW 3 Серии

Официально представлен новый универсал BMW 3 Серии

8 часов назад
16 летних кинопремьер для всей семьи

16 летних кинопремьер для всей семьи

9 часов назад
"Ну, погоди!" и "Простоквашино": россияне назвали любимые мультфильмы

"Ну, погоди!" и "Простоквашино": россияне назвали любимые мультфильмы

9 часов назад
Чамки Бухар: 53 ребенка умерли, поев плоды личи

Чамки Бухар: 53 ребенка умерли, поев плоды личи

10 часов назад
Превратиться в "жаворонка" из "совы" можно всего за три недели

Превратиться в "жаворонка" из "совы" можно всего за три недели

11 часов назад
В Японии автомобиль врезался в группу детей

В Японии автомобиль врезался в группу детей

12 часов назад
Борис Джонсон может стать премьером Британии, но критики ему не избежать

Борис Джонсон может стать премьером Британии, но критики ему не избежать

12 часов назад
Apple и Microsoft представили iCloud для Windows

Apple и Microsoft представили iCloud для Windows

13 часов назад
Немецкие эксперты рассказали о российском "оружии конца света"

Немецкие эксперты рассказали о российском "оружии конца света"

20 часов назад
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

11.06.2019 11:51