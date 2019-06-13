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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 1 час назад
Операторы записывают каждое слово: установлен первый рекорд "Прямой линии с Владимиром Путиным"
Россиян в 2019 году больше волнует не внешняя политика, а внутренняя. Большинство обращений, которые поступают в call-центр программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", связаны с внутрироссийскими проблемами. Принимают звонки сотни операторов. Выслушать обязаны каждого, не прерывая разговор. Рекорд по длительности установила ветеран труда из Свердловской области: со специалистом она общалась в течение четырех с половиной часов.
"Здравствуйте, вы позвонили в редакцию программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Ваш звонок бесплатный. Оператор Анастасия, — представляется девушка. — Подскажите ваши имя, фамилию, отчество?"
Стук клавиш и нескончаемые звонки. До "Прямой линии с Владимиром Путиным" осталась всего неделя. Страна спешит задать вопросы президенту.
"У меня ребенок является инвалидом. У нас ДЦП, — поступает аудиозвонок. — С 2017 года мы не можем получить инвалидную прогулочную коляску. Бьемся во все инстанции. У меня вопрос: как получить коляску?"
"Записывалась на УЗИ сердца в октябре 2018 года. И вот только что мне позвонили. Только что! Прошло почти полгода", — поступает видеозвонок о работе российской системы здравоохранения.
В московском call-центре людей со всей страны внимательно слушают 400 операторов. Работают посменно. Записывают каждое слово.
"Хочется каждому помочь сформулировать вопрос, перебороть волнение, чтобы каждый получил ответ на свой вопрос", — делится своими задачами оператор call-центра Русалина Новикова.
Сейчас этот call-центр – место, в котором о России знают буквально всё. Ежесекундные звонки. Поток видеовопросов. Тысячи обращений. За каждым — личная история. Но вместе они вскрывают проблемы, которые волнуют многих.
Набрать номер и позвонить — путь самый простой, но не единственный. Задать вопрос Путину можно через смс, соцсети, специальное бесплатное приложение или записать видео.
"Дети часто звонят. Радуются, улыбаются на камеры, передают приветы Владимиру Путину", — делится приятными впечатлениями оператор call-центра Даниил Старцев.
Камерой телефона охотно пользуются те, кому есть что показать.
Как, например, жителям одного из домов в городе Кстово Нижегородской области. Строению уже 67 лет. Ремонтируют его аж с прошлого года.
"Асфальтовое перекрытие разрушили. Вода течет под дом. Играют дети малые, ходят инсультники, старушки. Не могут идти, спотыкаются по этому щебню. Помогите, пожалуйста, Владимир Владимирович", — обращаются жители.
А в поселке Шаблыкино Орловской области президенту решили наглядно продемонстрировать, как выглядит дорога ведущая к домам.
"Обращаемся к вам с просьбой. Отремонтировать участок дороги метров 500, от этих кустов и туда дальше. Обращались неоднократно к главе администрации Клычкову, никаких сдвигов нет. Нам отвечают, что этот участок не заложен ни в одной программе. Как нам быть?" – пытаются через президента решить простой вопрос жители Шаблыкина.
Вопросов о макроэкономике и геополитике немного. Обычных людей волнуют их жизненные проблемы. Часто звонят обманутые дольщики.
"Люди, которые обманули нас с квартирами, нам угрожают по телефону. Они нам угрожают, чтобы мы не ходили с обращениями ни в суд, ни в полицию", — вместо полиции и суда обратились к Путину обманутые дольщики.
Еще одна горячая тема — обустройство дворов. Кое-где от местных властей даже детской площадки не добиться.
"Наш депутат не отвечает, — поступает еще один видеозвонок. – То, говорит, позвоните в конце мая, то в начале июня, то в конце июня. Ничего конкретного не говорит. Мы уже скинулись с жителями и построили сами песочницу. За свои деньги".
Таких вопросов, просьб, обращений — уже сотни тысяч. И как показывает табло в call-центре — ни один звонок не потерян. В этом режиме здесь будут работать вплоть до окончания общения президента со страной.
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