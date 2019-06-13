Зверев сенсационно проиграл 170-й ракетке мира во втором круге турнира в Штутгарте

Немецкий теннисист, пятая ракетка мира Александр Зверев во втором круге турнира в Штутгарте в трех сетах за два часа три минуты проиграл соотечественнику Дастину Брауну со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 3:6.

Зверев 21 раз подал навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из 14, а у Брауна, занимающего 170-е место в рейтинге ATP, 11 эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейка из десяти.

Таким образом, Браун вышел в четвертьфинал турнира, где ему будет противостоять победитель матча Жиль Симон (Франция, 37) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21).