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В Оманском заливе атакованы танкеры 6 минут назад
Госсекретарь США обвинил в атаках на танкеры Иран
В атаке на танкеры в Оманском заливе США обвиняют Иран. Ответственность за это на Тегеран возложил госсекретарь США Майк Помпео. По его мнению, это последнее из нападений против интересов США и их союзников, которые спровоцировал Иран.
Эти суждения, пояснил госсекретарь США, основаны на полученных спецслужбами данных, компетентности, а также анализе примененного оружия. Помпео напомнил, что Иран 22 апреля после введения против него американских санкций пообещал миру, что прервет транспортировку нефти через Ормузский пролив. Сейчас, по мнению американского министра иностранных дел, Тегеран работает над тем, чтобы выполнить обещание.
Ни Вашингтон, ни Тегеран пока не готовы заключить соглашение, отметил при этом президент США Дональд Трамп. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ доставил в Иран послание от Трампа, напоминает "Интерфакс". Абэ приехал на встречу с аятоллой Али Хаменеи, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке.
В связи с этим странно вдвойне, что атаке подверглись два танкера, которые перевозили связанные с Японией грузы.
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