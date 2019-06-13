Немцы хотят от российских студентов услышать о равенстве Гитлера и Сталина
"Состоится с 16-го по 19-е июня в рамках международного проекта". Это — про исторический семинар в Германии, на который, согласно опубликованному в Интернете официальному синопсису, должны поехать студенты калужского филиала одного из крупнейших российских вузов. Пройдёт в городе Зуль. Не случайно. Именно этот населённый пункт является побратимом Калуги. Отметить таким образом собираются полувековой юбилей самого побратимства. Называется мероприятие громко. "Культура памяти". Ну а его повестка, опять же, опубликована в открытом доступе.
Главное — доклады российских учащихся. Молодые люди провели много времени в архивах, собирали объективный исторический материал — с помощью педагогов. Чтобы рассказать принимающей стороне о том, как, мягко говоря, непросто калужанам жилось в нацистской оккупации, в годы Великой Отечественной войны.
Казалось бы, немцам действительно было бы важно об этом узнать. Особенно, если уж правда собрались говорить об исторической памяти. Однако реакция зарубежных организаторов оказалась весьма странной.
Это видео из города Зуль, земля Тюрингия в Германии. 8 мая, праздник "День освобождения" у них называется. Немецкие школьники читают доклады, которые должны были читать российские студентки из Калужского государственного университета. Но они отказались, потому что хоть Зуль и побратим Калуги, но в последнее время культурный обмен странный какой-то получается.
"Там наших девочкам стали подсовывать тексты, которые они должны были прочитать. Смысл этих текстов сводится к чему? Во время Великой Отечественной для нас и Второй мировой для Германии воевали два деспотических, тоталитарных режима и победа над фашистской Германией ставилась под сомнение. Потому что вот два режима схватились, и все от этой бойни пострадали. Дело в акцентах. У нас сложилось такое впечатление, что мы становимся как бы пешками в этой игре", — рассказал Максим Казак, ректор КГУ имени К.Э. Циолковского.
НКО "Германо-российское общество дружбы в Тюрингии", которое пригласило российских студентов, возглавляет Мартин Куммер. Он и сам в России бывает.
"Мартин Куммер действительно много лет сотрудничает с Калужской областью, с калужскими университетами, в том числе и филиалами московских, и всегда эта деятельность преподносится как цивилизованная, культурная. В ход идут технологии материального и морального поощрения. Это и студенческий обмен, и конкурсы с большими материальными призами, и бесплатные туристические поездки в Германию. И, естественно, когда со стороны ФРГ идёт такое мощное стимулирование, они ожидают со стороны нашей молодёжи обеления исторического прошлого", — рассказал Павел Фельдман, заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН.
С Куммером давно общается преподаватель калужского отделения другого, федерального вуза, Мария Центнер. Занималась оформлением группы студентов, которые поедут в Германию на днях в рамках проекта Куммера "Культура памяти". Будущие экономисты, таможенники, менеджеры, которые интересуются историей, в сопровождении преподавателя повезут доклады про "Войну глазами детей", на основе этой книжки. А ещё про судьбу интеллигенции в Калуге во время оккупации. Выступать будут перед немецкими школьниками.
"Времена нацизма в Германии для многих людей были трагедией. Очень многие не поддерживали фашистский режим, в Германии были репрессии. И немцы – они по-другому воспринимают историю. Конечно, они были нападающая сторона и всё это было ужасно, но у немцев есть, например, такие люди, у которых дедушку убили за то, что он был против Гитлера. Искажений никаких не будет, потому что доклады выверены специалистами, в зале будет переводчик, всё будет очень хорошо сделано", — поведала Мария Центнер, преподаватель иностранных языков калужского филиала РАНХиГС при президенте РФ.
А вот калужский историк Бессонов сомневается. Он изучил доклады, которые повезут в Германию. Там про еврейское гетто, например, которое немцы подожгли, но, "девять десятых евреев остались в живых". И поджог мог быть "тактическим шагом немецкого командования", как и то, что "огню были преданы улицы Салтыкова-Щедрина и Свердлова с одной лишь целью: не дать возможности ударной группе 50-й советской армии создать плацдарм в этой части города". Написано, "физического уничтожения фашисты не предприняли". А вот чего в докладах нет.
"Были арестованы два человека, отец и сын Лёвочкины, которых повесили на центральной площади Калуги, у гостиных рядов на фонарях, и тела их провисели до освобождения. Были расстреляны 20 граждан, взятых прямо с базарной площади. Это два крупных примера, ярких, которые видели все. Нужны были какие-то общие выводы, которые бы основывались на параллелях в других местах происходящих, а этого в докладах не последовало", — проинформировал Виталий Бессонов, директор калужского объединенного краеведческого музея.
Сейчас тексты переводят, чтобы на вычитку в Германию отправить. Такое условие. То есть, в Зуле будет прочитан отредактированный вариант и, вдобавок, сокращённый. Сейчас объём доклада 3-4 страницы, а выступающим выделят всего по пять минут. Это и на одном листе поместится. Вроде того, что студенткам КГУ в Тюрингии пытались выдать. Университет недавно разорвал договор о сотрудничестве с НКО Мартина Куммера. Но немцу, похоже, всё равно с кем дружить.
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