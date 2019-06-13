Презентация Азара собрала на "Сантьяго Бернабеу" больше 50 тысяч болельщиков

В четверг, 13 июня на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде "Реал" официально презентовал бельгийского вингера Эдена Азара, который перешел в испанский клуб из лондонского "Челси".

Контракт 28-летнего хавбека заключен с "Королевским клубом" на пять лет – до лета 2024 года. По данным transfermarkt.de, английский клуб выручил на продаже футболиста порядка 100 миллионов евро.

"Я действительно очень сильно хочу начать играть за "Реал" и завоевать много трофеев, – заявил Азар на презентации. – Играть в "Реале" – это то, о чем я мечтал с девства. Теперь я здесь и хочу насладиться этим моментов. Большое спасибо".

Стоит отметить, что презентация бельгийского футболиста собрала на "Сантьяго Бернабеу" порядка 50 тысяч болельщиков. Больше фанатов "Реала" приходили только на презентацию Криштиану Роналду в 2009 году, тогда стадион посетили 70 тысяч человек.

Напомним, в минувшем сезоне Азар в составе "Челси" принял участие в 52 играх во всех турнирах, забил 21 мяч, отдал 17 результативных передач и помог команде одержать победу в Лиге Европы.