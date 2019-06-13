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13 июня 201922:57

В Москве горит Измайловский кремль

Global Look Press

На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля. Пожар начался на первом этаже строения 73Ж, но затем огонь распространился на второй этаж здания.

На место происшествия прибыли пожарные, сообщает ТАСС. Они отметили сильное задымление. Проводится пожарная разведка, начата борьба с огнем.

Измайловский кремль — это музейно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово.

Это комплекс из восьми деревянных построек, стилизованных под русское зодчество XVI-XVII веков. В них располагаются Музей русской народной игрушки, Музей основания русского флота, Музей истории русской водки, Музей хлеба, Музей миниатюр "Всемирная история в пластилине", клуб-музей-лекторий "Традиционные маски и фигуры мира", Московский музей анимации, а также выставка "Япония. Куклы, сказки, легенды".

17 октября 2012 года горел "Вернисаж в Измайлово". Тогда пожар начался с 300 квадратных метров, но в итоге огонь охватил более тысячи метров. Это был седьмой за пять лет пожар на ярмарке.

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