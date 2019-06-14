14 июня 201900:23
Выборы премьера в Великобритании: во второй тур вышли семь кандидатов
Члены Консервативной партии Великобритании сегодня выбирали лидера и будущего премьера страны. Во второй тур вышли семь кандидатов.
Впереди всех — бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. За него проголосовали 114 депутатов. На втором месте находится нынешний глава Форин Офиса Джереми Хант, его поддержали 43 однопартийца.
Следующее голосование во вторник. Имя нового лидера партии станет известно к концу июля, сообщает телеканал "Россия 24".
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