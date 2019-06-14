Выбран новый руководитель Международной федерации журналистов

Всемирный конгресс Международной федерации журналистов избрал нового главу. Им стал председатель марокканского Союза прессы Юнис Мджахед.

Сейчас он в тюрьме; его посадили его за то, что защищал рабочих.

Его кандидатуру поддержала и Россия.

Вице-президентом впервые избран россиянин — руководитель Международного отдела Союза журналистов Тимур Шафир. А Наталья Голоснова вошла в исполком Гендерного совета.