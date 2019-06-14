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В Оманском заливе атакованы танкеры 36 минут назад

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14 июня 201903:54 Дмитрий Мароко

Атака в Оманском заливе: спокойствие инвесторов торпедировано

Атака в Оманском заливе: спокойствие инвесторов торпедировано

Игроки энергетического рынка опасаются перебоев с поставками нефти на фоне ситуации в Оманском заливе. Неизвестные атаковали два топливных танкера. Уже известно, что один из них выполнял заказ для компании из Тайваня и перевозил 75 тысяч тонн тяжелого бензина стоимостью более чем в 30 миллионов долларов.

Впрочем, не так важно, чье это было судно или кому принадлежал потерянный груз. Гораздо важнее, где все случилось.

Оманский залив. Рядом находится Ормузский пролив — стратегически важная нефтяная артерия. По разным оценкам, по нему проходит от 30 до 40 процентов всех морских перевозок нефти в мире.

"25-30% нефти, которая транспортируется танкерами, проходит через этот пролив. И, конечно, цены на нефть моментально возрастут. Альтернативы как таковой нет. Другим путем доставлять из Персидского залива нефть на мировой рынок невозможно", — считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН.

Через Ормузский пролив проходят по 14 танкеров в день. Объем суточного трафика примерно 17 млн 200 тысяч баррелей. Это экспорт из Саудовской Аравии, Ирана, Арабских Эмиратов, Кувейта и Ирака. Кроме того, через этот коридор перевозится практически весь объем сжиженного природного газа из Катара. Нападение на танкеры именно в таком месте — провокация, которая может повлиять на рынок углеводородов самым серьезным образом.

Примечательно, что до событий в Оманском заливе цена на нефть падала несколько недель подряд. Теперь она взлетела сразу на 4,5%. В полдень на бирже в Дубае стоимость барреля марки Brent превысила 62 доллара. Эксперты не сомневаются: если провокация вызовет конфликт между державами, контролирующими регион, то нефть взлетит ещё выше.

"Если сегодняшняя ситуация приведет к перекрытию пролива и эскалации конфликта, то в моменте мы можем увидеть рост цен до 100-150 долларов за баррель, а может и выше. Если это разовая акция и ситуация стабилизируется, то цена будет находиться на уровне 61-65, как мы видим это сегодня и в последние недели", — считает Мария Белова, директор по исследованиям VYGON Consulting.

На фоне всего этого остается открытым вопрос, кому понадобилось атаковать танкеры? Кстати, это уже не первая провокация в Оманском заливе. В мае 2019 были совершены нападения на корабли у побережья Арабских Эмиратов. Из четырех судов два принадлежали Саудовской Аравии, которая спустя пару дней столкнулась также с атаками на свои сухопутные нефтетранспортные объекты. Очевидно, что эта цепочка провокаций несет кому-то выгоду. Но кому именно?

"Экономически это, на мой взгляд, сыграет на руку США, которые наращивают сейчас добычу нефти, — говорит Андрей Чупрыгин, старший преподаватель Школы востоковедения Национального университета "Высшая школа экономики". — На сегодняшний день для Трампа является приоритетным вывод США в разряд экспортера номер один нефти в мире".

США в свою очередь обвиняют в атаках Иран. Поскольку тот в условиях санкций не может увеличивать объемы поставок нефти, то, очевидно, заинтересован в росте цен. Теоретически скачок барреля на один доллар увеличивает доходы Тегерана более чем на миллион долларов в сутки. Сам Иран, однако, все обвинения в свой адрес отвергает.

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