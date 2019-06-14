США направляют ракетный эсминец в Оманский залив

Соединенные Штаты направили для оказания содействия в район Оманского залива эсминец USS Mason после инцидента с нападением на танкеры.

По информации Центрального командования Вооруженных сил США, Америка будет защищать свои интересы, но война с Ираном не в ее стратегических интересах, сообщает ТАСС.

Тем временем Вашингтон заявил, что нападения демонстрируют реальную угрозу, которую представляет Иран для стабильности на Ближнем Востоке и в мире в целом. С таким утверждением выступил исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн. По его словам, Иран обладает вооружениями, экспертным опытом и разведывательной информацией, чтобы совершить такое.

Два нефтяных танкера загорелись после того, как подверглись, по данным СМИ, торпедной атаке. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск.

Оба ЧП произошли утром 13 июня с разницей в час и почти в одном и том же месте — в 45 километрах от иранского побережья. Нападения на танкеры мгновенно привели к нервозности на мировых рынках.