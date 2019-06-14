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14 июня 201901:35

Ласицкене с лучшим результатом сезона победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло

EPA

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене с лучшим результатом сезона в мире завоевала золото в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в норвежском Осло.

Спортсменка в первой попытке преодолела планку на высоте 1,98 метра, а в следующей попытке показала лучший результат текущего сезона в мире – 2,01 метра. Второе место заняла шведка Эрика Кинси (1,96 м), а замкнула тройку лидеров болгарка Мирела Демирева (1,94).

"Должна признаться, это было проще, чем я думала, заявила Ласицкене, слова которой приводит ТАСС. – Даже погода выдалась отличная, выглянуло солнце. Конечно, нелегко прыгать в одной зоне с прыгунами с шестом, но я справилась".

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