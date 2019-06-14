Владимир Тарасенко уложил в Кубок Стэнли новорожденного сына

В финальной серии плей-офф НХЛ "Сент-Луис" обыграл "Бостон" и впервые в истории стал победителем турнира. Российский форвард "блюзменов" Владимир Тарасенко оригинально отпраздновал победу в Кубке Стэнли и рождение сына.

Нападающий положил в чашу завоеванного трофея своего новорожденного сына. Фотографию форвард опубликовал в социальной сети Instagram.

Ранее российский хоккеист заявил, что эта неделя стала лучшей в его жизни, так как он вновь стал отцом и впервые завоевал Кубок Стэнли.