14 июня 201903:25
Владимир Тарасенко уложил в Кубок Стэнли новорожденного сына
В финальной серии плей-офф НХЛ "Сент-Луис" обыграл "Бостон" и впервые в истории стал победителем турнира. Российский форвард "блюзменов" Владимир Тарасенко оригинально отпраздновал победу в Кубке Стэнли и рождение сына.
Нападающий положил в чашу завоеванного трофея своего новорожденного сына. Фотографию форвард опубликовал в социальной сети Instagram.
Ранее российский хоккеист заявил, что эта неделя стала лучшей в его жизни, так как он вновь стал отцом и впервые завоевал Кубок Стэнли.
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