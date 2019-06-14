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14 июня 201904:12

Приговор россиянину Тищенко в США огласят 19 июня

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня​​​. В этот же день Тищенко будет вынесен приговор.

Запланированный ранее на август процесс отменен. Это означает, что перед приговором Тищенко признает себя виновным по крайней мере частично, передает РИА Новости.

В США Тищенко экстрадировали из Грузии. Мужчину обвиняют по пяти пунктам, в том числе, в контрабанде, нарушении закона об экспорте вооружений и заговоре против интересов США. И все из-за покупки на сайте интернет-аукциона старых инструкций по эксплуатации американских истребителей. Они нужны были Тищенко для разработки компьютерных игр.

Дело завели еще в 2016 году, но документы раскрыли лишь недавно, после того как мужчину задержали в Грузии.

Посольство РФ в США заявило, что в деле Тищенко имеются признаки провокации со стороны американских спецслужб.

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