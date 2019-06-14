Российский велогонщик Селедков дисквалифицирован из-за допинга

Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение отстранить от соревнований российского велогонщика Ивана Селедкова из-за нарушения антидопинговых правил.

В допинг-пробе 36-летнего спортсмена, которую он сдал в 5 мая после гонки "Пять колец Москвы", обнаружены следы запрещенного вещества метенолон.

Напомним, Селедков в 2018 году завоевал золото чемпионата России в дисциплине маунтинбайк на турнире в Чебоксарах.