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14 июня 201906:45

В Севастополе ко Дню города подготовили насыщенную праздничную программу

В Севастополе ко Дню города подготовили насыщенную праздничную программу

Севастополю сегодня исполняется 236 лет. Праздничная программа насыщенная: костюмированные шествия по городу, бесплатные походы в музеи, концерт на площади адмирала Нахимова и торжественный салют.

Когда-то Севастополь был закрытым военным городом, а сейчас — точка притяжения туристов. Здесь найдется занятие на любой вкус: кто-то приезжает, чтобы насладиться горными пейзажами и побывать в скалистых пещерах. Других привлекают многочисленные исторические сооружения и памятники.

Равнодушными не оставят туристов и знаменитые виноградники в Балаклаве. Кстати, сейчас там проходят экскурсии с местными виноделами, передает телеканал "Россия 24".

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