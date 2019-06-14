Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час. Соответствующий проект подготовил научно-исследовательский институт Минтранса.

По данным газеты "Коммерсант"​​​, новый ГОСТ планируется утвердить в августе.

Такие участки, на которых может быть повышен лимит скорости, есть пока у "Автодора" (курирует платные дороги): пять участков на М4 и два на М11. Помимо этого, и Росавтодор рассматривает возможность увеличения лимита до 90-110 километров в час на 44 участках федеральных дорог.

Однако высокие скорости разрешают обычно на высококачественных дорогах, хотя точных критериев пока нет (их и вводит ГОСТ), пишет "Коммерсант". Среди них, например, отсутствие очагов ДТП (не более трех аварий на километровом отрезке), крайне малая колейность, наличие зон для остановки и др.