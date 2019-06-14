Атака в Оманском заливе: в Иране назвали "доказательства" США надуманными

Власти США утверждают, что их военные сняли на видео, как иранские моряки забирают с корпуса одного из танкеров, атакованных в Оманском заливе, неразорвавшуюся мину. Якобы это доказывает, что Тегеран причастен к нападению и пытается замести следы. Насколько убедительны такие обвинения? И какова реакция на них?

Эти черно-белые видеокадры, качеству которых остается желать лучшего, — опубликовали американские военные. Изображение мутное, местами явно бракованное, но в Пентагоне уверяют, что это иранские моряки на катере. Они забирают с корпуса одного из атакованных танкеров неразорвавшуюся мину. По мнению Вашингтона, такое видео неоспоримо доказывает, что Тегеран причастен к инциденту. Впрочем, еще до появления этих кадров США поспешили повесить всю вину за произошедшее в Оманском заливе именно на Иран.

"Как сказал ранее госсекретарь Майк Помпео, Вашингтон считает, что нападения на танкеры в Оманском заливе демонстрируют реальную угрозу, которую представляет Иран для стабильности на Ближнем Востоке и в мире в целом. США приложат все усилия — дипломатические и экономические, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров", — заявили.о. постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.

К записи американские военные приложили и пару цветных фотографий с громкой пометкой "рассекречено". На кадрах, сделанных с эсминца США, японский танкер. На нем выделили следы от пробоины. Рядом – некий предмет, который обозначили как "вероятная мина". Мол, ее-то и забирают иранцы на видео. Вот только если на фото танкер хотя бы виден отчетливо, то на видео – совершенно непонятно, что это за судно, кто находится на катере и что именно делает? В Тегеране обвинения США назвали безосновательными и надуманными.

"То, что США незамедлительно воспользовались возможностью выдвинуть обвинения против Ирана без каких-либо фактических или косвенных доказательств – лишь делает очевидным, что Группа-Б переходит к плану Б: саботировать дипломатию, включая ту, которую проводит премьер-министр Японии Синдзо Абэ, и скрыть экономический терроризм против Ирана".

Немало вопросов вызывает и то, как эти якобы иранские моряки смогли приблизиться к танкеру. Если по утверждению Пентагона в этом районе уже находился эсминец США, а также их беспилотник и самолет патрульной авиации. Получается, американские военные не стали мешать происходящему, а просто снимали видео, которое так вовремя позволило им "доказать причастность" Ирана к инциденту. К слову, США уже поспешили заявить, что хоть война с Ираном не отвечает стратегическим интересам Вашингтона, но американские военные и их союзники готовы защищать свободу судоходства в регионе.