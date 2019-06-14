Крымский мост: на первом из железнодорожных путей соединили рельсы

На Крымском мосту соединили рельсы на первом из железнодорожных путей. Доехать по нему можно будет из Крыма в Краснодарский край. Железнодорожные рельсы уже соединяют берега Краснодарского края и Крыма. Работы продолжаются, идут активно. Фактически это финальная часть. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет запущено уже совсем скоро.

"Две бригады — одна со стороны Тамани, другая со стороны Керчи двигались навстречу друг другу и, соответственно, сегодня мы произвели стыковку звеньев по центру арки", — пояснил руководитель подрядной организации Евгений Чибышев.

Через весь Крымский мост теперь могут проходить поезда, пока только технические. Например, те, которые насыпают щебень.

"После стыковки звеньев на арке, мы наблюдаем процесс балансировки пути на первый слой. Для того чтобы в последующем нам это позволило пропускать хозяйственные поезда", — сказал Чибышев.

Пока соединили один путь, скоро и второй будет на той же стадии готовности. При этом железнодорожный мост сам по себе лишь часть масштабного проекта. Со стороны Крыма завершается строительство 18 километров дороги — это железнодорожный подход к Мосту. Со стороны Тамани делают такой же, но уже 40 километров. Несколько лет напряженной работы и вот уже понятно, что скоро завершение.

Это один из самых современных в России железнодорожных участков. При этом скорость поездов большой не будет. Специально, чтобы пассажиры могли успеть насладиться шикарными видами во время плавного движения поезда.

Эту дорогу еще называют "бархатный путь", потому что стыков между рельсами нет. И даже привычного для поездов звука в пути не будет. Там, где был зазор, сварили, потом еще отшлифуют, чтобы совсем гладко было, а делают это с помощью уникального аппарата, установленного на вот такой необычной машине.

Машина, способная передвигаться и на обычных колесах по трассе и на железнодорожных по рельсам, зашивает стыки. Их здесь около двух тысяч. Рабочие в это время уже прокрашивают сложнодоступные участки моста — лоск наводят. А на арках устанавливают систему декоративного освещения. После запуска железнодорожного сообщения с Крымом арки по ночам будут светиться российским триколором.