Суд оштрафовал "Океанариум ДВ" за китовую тюрьму

На 56 миллионов и 429 тысяч рублей оштрафована компания ООО "Океанариум ДВ" за нарушение правил рыболовства и содержание белух и косаток в китовой тюрьме в бухте Средняя. Решение о штрафе вынес Фрунзенский районный суд Владивостока.

Было установлено, что по крайней мере трех косаток компания выловила незаконно, нарушив правила и требования, регламентирующие рыболовство, сообщает "Интерфакс". "Океанариум ДВ" признан виновным по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Обвинения в незаконном месте вылова, несоответствии технических средств и типа используемых для этого судов, а также нарушение процедур вылова представители компании отвергали в суде, но пока неизвестно, будут ли они обжаловать приговор.

Почти на 30 миллионов рублей 7 июня по аналогичному делу Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушение правил рыболовства ООО "Белый кит". Дела еще двух компаний-отловщиков — ООО "Афалина" и ООО "Сочинский дельфинарий" – пока находятся во Фрунзенском районном суде на рассмотрении. Его рассмотрение перенесено на 19 июня.

Распределение квот Росрыболовством на вылов косаток и белух в 2018 году Южно-Сахалинский городской суд 31 мая признал незаконным. Но при этом суд отклонил требование экологов изъять животных и выпустить.

Около сотни косаток и белух было выловлено в Охотском море в 2018 году для продажи в китайские океанариумы. Они были помещены в вольеры у Находки. Позже это место назвали китовой тюрьмой. Сейчас в китовую тюрьму водят детские экскурсии, программа реабилитации выловленных животных не проводится несмотря на то, что в Минприроды заверили, что животных вернут в естественную среду обитания.