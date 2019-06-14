Горные инженеры смогут подтвердить статус на международном уровне

Единый подход к оценке качества подготовки специалистов горнотехнического профиля разработают руководители Санкт-Петербургского горного университета и Института минералов, материалов и горного дела в Лондоне. Чем именно России выгодно такое сотрудничество?

В России будут официально аккредитовывать специалистов минерально-сырьевых компаний на статус — "профессиональный и привилегированный инженер". Соглашение об этом подписано в Лондоне. Свои подписи под документами поставили ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и исполнительный директор Института минералов, материалов и горного дела Колин Чёрч.

Даже на фоне непростых политических отношений между двумя странами профессионалы считают, что сотрудничество в сфере образования и бизнеса сейчас необходимо.

"У Санкт-Петербургского горного университета фантастические возможности. Там работают прекрасные педагоги, много талантливых студентов. Но масштаб договоренностей, подписанных сегодня, гораздо шире. Он позволяет всем нам привлекать к горному делу как можно больше новых специалистов и делиться знаниями на глобальном уровне", — отметил исполнительный директор Института минералов, материалов и горного дела Колин Чёрч.

Выгода для российской стороны очевидна: в Санкт-Петербурге, на базе Горного университета создается Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. Это позволит аккредитовывать специалистов, работающих по всему миру, и прежде всего — в российских компаниях. А уровень кадрового потенциала в ближайшее время станет одним из ключевых факторов для оценки активов корпораций на фондовых биржах.

По оценкам специалистов, подписанные в Лондоне соглашения открывают возможности для повышения капитализации всего минерально-сырьевого комплекса экономики России.

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко считает, что это прорыв.

Мы заинтересованы сегодня, как президент сказал, прежде всего, решить главную проблему — повысить производительность. И с учетом того, что горная отрасль сегодня — самая высокотехнологичная и наукоемкая, она сопоставима только лишь с космосом, наверное. Поэтому, чтобы снизить риски, увеличить прозрачность, поднять состояние делового климата — эти мероприятия, которые мы сегодня планируем реализовать, направлены именно на эти цели.

"Оценка квалификации специалистов горного дела — это очень серьезный шаг в плане вообще развития горного дела, но самое главное — это то, что данная аттестация будет проводиться центром ЮНЕСКО, который находится в России. Таким образом, Россия будет эталонным государством с точки зрения присвоения определенной квалификации. Причем, не только для тех инженеров, которые трудятся в нашей стране, но и для других стран", — подчеркнул посол России в Лондоне Александр Яковенко.

Единый подход к оценке качества подготовки специалистов горнотехнического профиля возьмет на себя лондонский Институт минералов, материалов и горного дела. Этому авторитетному учебному заведению исполняется 150 лет. Санкт-Петербургский горный университет намного старше — его история начинается еще в XVIII веке, так что к российскому опыту подготовки высококлассных специалистов теперь добавилось возможность подтверждать их знания на международном уровне.