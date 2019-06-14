"Спартак" готов приобрести аргентинского полузащитника

Московский "Спартак" может купить полузащитника молодежной сборной Аргентины и английского "Брайтона" Алексиса Макаллистера. Москвичи готовы заплатить за 20-летнего футболиста 20 миллионов евро.

Согласно информации Чемпионат.com, "Спартак" готов поспорить с "Бока Хуниорс" за молодого футболиста. Год назад Алексис куплен "Брайтоном" у "Архентинос Хуниорс" за 8 миллионов. Однако через полгода Макаллистер вернулся в родной клуб, где отыграл полсезона в аренде. "Бока Хуниорс" собиралась приобрести Алексиса нынешним летом, но на горизонте возник российский клуб.

Алексис Макаллистер – представитель известной в Аргентине семьи – выходцев из Шотландии. Его отец Карлос Макаллистер играл в "Архенитинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и сборной Аргентины в 80-е. Дядя Патрисио Макаллистер кроме Архентинос Хуниорс" играл в Мексике и Японии. В настоящее время в составе "Архентинос Хуниорс" играет старший брат Алексиса – полузащитник Френсис, а средний брат защитик Кевин недавно перешел из "Архентинос" в "Боку".