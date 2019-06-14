Нападающий "Торонто" Кавай Леонард – самый ценный игрок финальной серии НБА

Нападающий "Торонто Рэпторз" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии НБА. "Торонто Рэпторз" победил "Голден Стэйт Уорриорз" 114:110 и впервые стал чемпионом НБА.

"Динозавры" не только выиграли свой первый титул. "Рэпторз" стал первым канадским клубом, ставшим чемпионом НБА. Однако для самого Кавая Лонарда это вторая подобная награда. В 2014 году он признавался лучшим игроком финальной серии будучи игроком "Сан-Антонио Спэрз".

Самый ценный финала НБА определяется с 1969 года. Чаще всего лауреатом становился Майкл Джордан — шесть (1991-1993, 1996-1998). По три раза лучшим признавались Мэджик Джонсон, Шакил О'Нил, Тим Данкан и Леброн Джеймс.