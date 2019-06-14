Жители Донбасса занимают очередь за российскими паспортами

Жителям Донбасса сегодня начнут выдавать российские паспорта. Первыми документы получат 30 человек. Для них будут работать четыре пункта выдачи, а в ближайшее время откроют еще шесть. Всего в Донецкой народной республике получения российского гражданства ждут более 8 тысяч человек, заявления продолжают поступать.

Всего два часа до российской границы. С каждой минутой мечта все ближе. Очереди в миграционных пунктах не стали короче. 8 тысяч — это тех, у кого заявления на российский паспорт приняли. 12 тысяч заявлений уже находятся на рассмотрении в министерстве внутренних дел России.

По прогнозам количество желающих получить российское гражданство будет только расти. Решается вопрос увеличения численности сотрудников МВД России, задействованных в работе по исполнению указа президента Российской Федерации, в работе по выдаче паспортов. По данным миграционных служб Донецкой и Луганской народных республик ещё несколько десятков тысяч человек собирают необходимые документы.

Без сопровождения. Но все сотрудники полиции, таможни и пограничных войск предупреждены заранее: спецрейс. Пусть немного пафосно, звучит, но этот автобус едет прямиком в будущее. В ДНР у российского паспорта появилось уже и народное название — Орёл.