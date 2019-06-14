Торопившийся пешеход погиб сам и убил байкера на юге Москвы

Трагедией обернулась попытка пешехода перебежать шоссе на юге Москвы — его сбил двигавшийся на высокой скорости байкер. В результате ДТП, которое зафиксировала камера наблюдения, оба мужчины скончались.

Авария произошла в 20:20 13 июня на Каширском шоссе, недалеко от развязки с Каспийской улицей. На кадрах видно, как шедший по тротуару мужчина, пропустив автобус, бросился через дорогу и преодолел четыре полосы, но до разделительной полосы не добежал, угодив под колеса мотоцикла.

По предварительным данным, байкер разогнался почти до 200 километров в час, после удара пешехода фактически разорвало пополам, а Honda CBR отлетела на 200 метров по трассе. Вылетевший из седла владелец мотоцикла скончался на месте, еще до приезда скорой помощи.