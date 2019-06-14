Путин призвал не давать в руки террористов ОМУ

Блокировать финансовую подпитку террористов за счет наркотрафика и не допустить попадания в их руки оружия массового уничтожения призвал на заседании Шанхайской организации сотрудничества президент России Владимир Путин.

Борьба с терроризмом и экстремизмом – один из приоритетов ШОС, подчеркнул Путин. Также Москва выступает за пресечение пропаганды экстремизма и терроризма в Интернете, сообщает ТАСС. Для противодействия этому, а также для использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях лидеры ШОС в Бишкеке намерены утвердить Концепцию сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий.

Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке отметил успешное развитие Шанхайской организации сотрудничества. Он отметил, что позиции ШОС укрепляются в региональных делах. В странах ШОС живет половина населения планеты.

После саммита в Бишкеке Россия принимает на себя функции председателя ШОС на 2019-2020 годы.