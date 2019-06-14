Тренер сборной Хорватии Златко Далич написал книгу о чемпионате мира 2018

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич представил русский вариант своей книги, посвященной чемпионату мира 2018. В прошлом году хорваты добились лучшего результата в истории – заняли второе место.

Книга Далича носит название "Россия нашей мечты" и посвящена выступлением хорватов на последнем чемпионате мира. Гостями презентации русского варианта книги были главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также два бывших футболиста сборной Хорватии, выступавших в нашей стране – нападающий Ивица Олич и вратарь Стипе Плетикоса.

Златко Далич назвал свое произведение благодарностью футболистам сборной, семье и всем болельщикам сборной Хорватии. "Очень приятно посетить Россию через год после чемпионата мира. Россия действительно стала нашей мечтой. Мы добились лучшего результата сборной Хорватии в истории, а мне посчастливилось быть ее тренером. Это были лучшие дни моей спортивной карьеры. До сих пор проживаю эти чувства и эмоции, ощущаю гордость за результат. Наша страна прожила самые счастливые моменты в своей истории. И их подарил футбол"., — приводит слова Далича ТАСС.