На берегу Байкала обнаружили большое количество мертвых раков и рыбы

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проводит проверку после того, как на берегу Байкала, в бухте Губа Сеногда, было замечено очень много мертвой рыбы и раков – около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика и рака гаммаруса.

Как сообщается на сайте ведомства, в присутствии представителей прокуратуры, Росрыболовства и ихтиолога-эксперта произведен отбор проб воды, донных отложений и погибшей рыбы.

Для установления причин произошедшего пробы были направлены в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию.

Ожидается, что результаты будут получены в течение недели.

Специалисты предполагают, что это "вариант естественного выброса обитателей озера" сильной волной.