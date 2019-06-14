В 54 года умерла от рака звезда мыльных опер "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза"

На 55-м году ушла из жизни актриса Эдит Гонсалес, известная российским зрителям по мексиканским сериалам "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут".

Несколько лет назад у нее обнаружили рак, два года назад удалось добиться ремиссии, но заболевание вернулось, и спасти актрису не удалось, сообщает CNN.

Эдит начала сниматься еще в детстве, в конце 1970-х, и была достаточно известной в Мексике актрисой.

Когда у нее диагностировали онкологическое заболевание, она, не стесняясь, говорила о выпадении волос, фотографировалась для обложек журналов, делилась советами с подписчиками в соцсетях и участвовала в передачах, где обсуждалась профилактика рака.

Актриса работала до последнего момента – в частности, была членом жюри в мексиканском реалити-шоу "Это мой стиль."

У Эдит Гонсалес остались муж и 14-летняя дочь.