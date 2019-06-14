В центре Москвы загорелся старинный особняк

В центре Москвы вспыхнуло находящееся на реконструкции историческое здание, где прежде располагались детская библиотека и мастерская реставратора Саввы Ямщикова. Очевидец снял на видео работу пожарных.

Огонь охватил крышу одноэтажного дома 36/1 на Пречистенке, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Улица оказалась фактически перекрыта пожарными машинами, спасатели пытаются предотвратить переход огня на соседнее здание. Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности.

Загоревшийся особняк относится к числу памятников архитектуры, раньше он принадлежал семейству Наумовых-Волконских, а после революции в здании размещалась сначала библиотека имени Н.К. Крупской, а потом, с конца 1960-х, мастерская реставратора Саввы Ямщикова. Поблизости расположено здание московского главка МЧС.