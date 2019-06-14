Штаты обвинили Россию в тайных ядерных испытаниях

The Washington Post вновь обвинила Россию в тайных ядерных испытаниях. При этом издание сослалось на заявление Разведывательного управления Минобороны США (РУМО) о российских "ядерных взрывах крайне малой мощности".

Правда, The Washington Post отмечает, что в заявлении РУМО детали испытаний или иные подробности не приводятся. Издание также не публикует каких-либо материалов, которые могли бы подтвердить выборы американской военной разведки.

Глава американской военной разведки Роберт Эшли в мае 2019 года на выступлении в Институте Хадсона предположил, что Россия может не соблюдать установленный мораторий на испытания ядерных зарядов малой мощности в части стандарта.

Но позже, после вопросов журналистов, изменил формулировку, пояснив, что Россия, как США и Китай, располагает таким же "потенциалом" для подобных испытаний.

Для нового заявления по теме ненулевой мощности ядерных испытаний были выбраны более жесткие формулировки, добавляет американское СМИ.

Новое заявление было сделано после встречи замглавы МИД России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в Праге. Российское внешнеполитическое ведомство посчитало заявления Эшли абсолютно беспочвенными обвинениями, бредовыми домыслами и грубой провокацией.

Кроме того, как отметил президент России Владимир Путин на саммите ШОС, выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану может подорвать существующий в мире режим нераспространения ядерного оружия.

Кроме того, 5 февраля 2021 года истекает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его можно продлить еще на пять лет. Но без проверки американских ядерных носителей это невозможно, подчеркнул замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Сочи с госсекретарем США Майком Помпео 13 мая заявил, что у Москвы есть вопросы к объявленному Вашингтоном переоборудованию большего количества пусковых установок подводных лодок и стратегических бомбардировщиков в неядерное состояние.