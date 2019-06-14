Москвичей предупредили о грозе и граде

МЧС предупреждает жителей московского региона о приближающихся ливнях с грозами и градом, которые начнутся в ближайшее время. Водителям рекомендуется снизить скорость, а пешеходом — обходить шаткие конструкции, передает "Интерфакс".

По прогнозу синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 10:00 субботы в Москве ожидается гроза, пройдет ливневой дождь, местами — град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

МЧС просит водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве и области также пройдут дожди, а температура в дневные часы составит 20-22 градуса.

Департамент торговли и услуг столицы из-за погодных условий просит рестораторов временно прекратить работу летних кафе в целях безопасности.

Им также рекомендуется укрепить все конструкции веранд и закрыть зонты.