Место кровавой бойни в доме экс-вратаря сборной России сняли на видео

Пятнадцатилетнего сына бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержали по подозрению в жестокой расправе, которая произошла в частном доме именитого спортсмена в Ленинградской области. СКР обнародовал кадры с места гибели супруги хоккеиста.

Трагедия в семье Соколовых разыгралась во второй половине дня 13 июня в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района.

Первоначально сообщалось, что 18-летний сын после ссоры с матерью схватился за нож и перерезал ей горло, а затем набросился на 15-летнего брата, но тот отразил атаку и сам нанес несколько ножевых ударов в шею старшему брату.

Однако позже стало известно, что по подозрению в убийстве и покушении на убийство задержан 15-летний сын Ирины — именно он стал основным подозреваемым. Об этом говорится в сообщении СКР. О причинах конфликта в семье ничего не сообщается.

На кадрах с места трагедии видны следы крови на ноже и на полу кухни, где и произошла ссора.

47-летний Максим Соколов является чемпионом России по хоккею и обладателем кубка Европейских чемпионов в составе омского "Авангарда". Также он выступал за сборную России, с которой выигрывал Еврохоккейтур и участвовал в Олимпийских играх в 2006 году.