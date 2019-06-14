Сборная России по футболу поднялась на три строки вверх в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала свой ежемесячный рейтинг национальных сборных. Сборная России поднялась с 46 на 43 место.
Сборная России одержала две победы в отборочном турнире чемпионата Европы – над командами Сан-Марино 9:0 и Кипра 1:0. Эти выигрыши позволили российской сборной подняться на 43 место в ежемесячном рейтинге ФИФА.
На первом месте осталась сборная Бельгии – соперник нашей команды по группе I отборочного турнира Евро-2020. На втором месте – чемпионы мира француза. Третье место у команды Бразилии, четвертое – у англичан. Победитель первого розыгрыша Лиги наций сборная Португалии поднялась с седьмого места на пятое.
Что касается остальных соперников российской команды по группе, то сборная Шотландии расположилась на 45 месте, команда Кипра — на 93. Футболисты Казахстана — на 114. Команда Сан-Марино занимает последнее, 211 место.
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