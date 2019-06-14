Арестован бывший мэр Рязани, на которого жаловались президенту

Под стражу взят экс-мэр Рязани Сергей Карабасов. Решение об его аресте до 13 августа по делу о мошенничестве при строительстве детской площадки принял Басманный суд Москвы. Карабасову грозит до 10 лет колонии.

Возглавлявший Рязань с сентября 2017 года Сергей Карабасов подал в отставку по собственному желанию 30 мая 2019 года, напоминает РИА Новости. На него президенту России Владимиру Путину пожаловалась одна из участниц форума ОНФ.

Она рассказала, что в Рязани в местном парке "построили" канатный городок и детскую площадку, но существуют они лишь на бумаге. Этой ситуацией сразу заинтересовались прокуратура и Следственный комитет.

В мэрии Рязани пояснили, что эти объекты были просто перенесены на другие места. Но от уголовного дела о мошенничестве бывшего главу города эти объяснения не спасли. Вместе с Карабасовым под следствием оказались начальник городского управления ЖКХ Игорь Ковалев и гендиректор местной стройкомпании Михаил Пузанов. Пузанов арестован и помещен в СИЗО, а Ковалев взят под домашний арест.

20 июня состоится "Прямая линия с Владимиром Путиным". На нее поступают вопросы со всей России. Сотни тысяч обращений от россиян принимаются не только по телефону, но и через сайт, mms и sms.