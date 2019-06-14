ЕС счел успешным "двойственный подход" в отношении "напористой" России

В Евросоюзе считают успешным свой "двойственный подход" по отношению к России, позволяющий сдерживать "напористое" поведение Москвы, при этом сотрудничая с ней по ряду внешнеполитических вопросов. Об этом говорится в обнародованном в пятницу докладе дипслужбы ЕС, передает РИА Новости.

Отчет главы европейской дипломатии о результатах выполнения глобальной стратегии ЕС за последние три года будет представлен для обсуждения главам МИД стран ЕС на встрече 17 июня.

В докладе говорится, что в последние годы ЕС применяет двойственный подход в отношениях с Россией, которая остается стратегическим вызовом для Евросоюза.

Как известно, отношения России с западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, жители которого высказались в ходе референдума за воссоединение с РФ.

Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

В июне 2018 года Евросоюз продлил до 23 июня 2019 года ограничительные меры по Крыму и Севастополю. Меры применяются к лицам ЕС и компаниям, находящимся в ЕС, при этом ограничены территорией Крыма и Севастополя.